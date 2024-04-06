Голевая серия Роналду прервалась

Прервалась голевая серия португальского нападающего Криштиану Роналду. 39-летний бомбардир «Аль-Насра» не смог отметиться забитым мячом во вчерашнем матче против «Дамака» (1:0). Единственный гол в добавленное время забил испанский защитник Эмерик Лапорт.

Роналду появился на поле на 66-й минуте встречи и результативными действиями не отметился. Таким образом, голевая серия Криштиану из четырех матчей подряд прервалась.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии португальский нападающий сыграл 25 поединков. На счету Роналду 29 забитых мячей и десять результативных передач.