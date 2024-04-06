Роналду написал четыре слова после тяжёлой победы «Аль-Насра»

В рамках 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» на выезде встречался с «Дамаком». Команда Криштиану Роналду отпраздновала минимальную победу со счетом 1:0, забив в добавленное время.

«Еще одна важная победа», - оставил сообщение 39-летний португальский нападающий в своих социальных сетях.

Единственный гол в прошедшем противостоянии забил испанский защитник Эмерик Лапорт.

«Аль-Наср» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Роналду принял участие в 25 поединках, записав на свой счет 29 забитых мячей и десять голевых передач.

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