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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта

05 Апреля 2024 • 23:58 Комментировать
Дамак
0:1
Аль-Наср Эр-Рияд
окончен

«Дамак» и «Аль-Наср» сыграли в рамках чемпионата Саудовской Аравии по футболу. Матч 27-го тура состоялся 5 апреля в городе Хамис-Мушаит.

Протокол игры  
Дамак0:1Аль-Наср Эр-Рияд
  90'Лапорт Эмерик (0:1)
Зехба МустафаСолан РамзиЧафай ФарукБедране АбделькадерАль-Анази ДхариХамед ТарекАнтолич Домагой  40' 90' (Аль-Джохани Фахад ( 90') Заин Ахмед 88' (Мунши Бадер ( 88') Станчу Николае 89' (Аль-Рашиди Нур ( 89') Н'Куду Жорж-КевинАль-Шахрани Абдулазиз 63' (Аль-Кахтани Абдулла ( 63')
Запасные: Маджраши АбдулазизХавсвиАбдулла Ахмед Аль-ХавсавиХариси АхмедМакинг Абдулазиз
Оспина ДавидАль-Бушайль НавафАлавжами Али  69'Лапорт ЭмерикКассем Мохаммед  41' 46' (Аль-Ганам Султан ( 46') Аль-Алива Абдулазиз 46' (Мане Садио ( 46') Аль-Сулейхим Абдулмаджид 63' (Аль-Хайбари Абдулла ( 63') Аль-Хассан АлиАль-Наджи Сами 15' (Брозович Марсело ( 15') Гариб АбдуррахманАль-Немер Мешари 66' (Роналду Криштиану ( 66')
Запасные: Алаа Наджар РахидАль-Фатил Мохаммед IIТеллес АлексАман Авад
05 апреля. Стадион "Стадион принца Султана бен Абдель Азиза".

 

Криштиану Роналду продолжает погоню за трофеем на территории Саудовской Аравии. И сам неплохо вырабатывается – хет-трик в прошлом туре, уверенное лидерство в споре бомбардиров (на 7 мячей опережает Митровича), но вот командных усилий не хватает. К тому же, в соперниках «Аль-Хиляль», который вообще не проигрывает и бьёт рекорды. «Аль-Наср» уверенно второй, но отставание становится катастрофическим, достигает же 12 очков.

Чуть сократить его предстояло в матче против «Дамака». Криштиану Роналду неожиданно остался на скамейке запасных, Мане и Брозович вместе с ним. Предполагалась победа малой кровью, но «Дамак» не поддержал эту идею. «Аль-Наср» конечно владел преимуществом, но толковых моментов не получал. Справа Аль-Бушайль открылся, классно навесил, но Алавжами пробил выше ворот, выиграв воздух.

Этот удар стал самым опасным в первом тайме. «Аль-Наср» всего раз попал в створ ворот за первые 45 минут, «Дамак» тоже, но ни одна из попыток голкиперов не напрягла. У «Аль-Насра» старался Гариб, который в отсутствие Криштиану Роналду взял на себя бремя лидера, однако хозяева не испугались. Яафай и Беране спокойно играли на вынос, а Мустафа Зехба практически не вступал в игру.

Во второй тайме ситуация стала ещё хуже. «Аль-Наср» должен был прибавить, но вместо этого только расстроился тому, что в атаке ничего не получается. Сразу после перерыва появился Садио Мане, и практически тут же сенегалец создал момент. Вывел он Аль-Немера на ударную позицию, разогнав того по правому краю штрафной площади. Саужовец пробил в касание, однако в дальний угол попасть не сумел. Мяч пролетел рядом со штангой.

Ну а ударов в створ ворот так и не было. До 80-й минуты второго тайма команды не падали в цель, не напрягали голкиперов. Криштиану Роналду же появился в середине второго тайма, заменив как раз Аль-Немера. Именно он и создал первый отличный момент «Аль-Насра». От лицевой линии португалец прострелил чуть назад, набежавший Гариб пробил в касание, но сотряс перекладину. Следом КриРо сам ворвался в штрафную площадь, убрал защитника и переиграл выбросившегося голкипера ударом. Но гола не случилось, набежавший защитник подстраховал Зебха.

Казалось, что «Дамак» удержит нули, но на первой добавленной минуте случился решающий угловой удар. Марцело Брозович навесил, а Эмерик Лапорт выиграл воздух и неотразимо пробил в ближнюю от себя «девятку» - 0:1. На последних минутах «Аль-Наср» вырывает победу и продолжает погоню за «Аль-Хилялем», но отставание в 12 очков сохраняется.

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Евро-Футбол.Ру,
Дамак Аль-Наср Эр-Рияд

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