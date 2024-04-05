Роналду зовёт легенду «Реала» в «Аль-Наср»

Бывший футболист сборной Испании и мадридского «Реала» Фернандо Йерро может получить работу в Саудовской Аравии. Об этом информирует газета Marca.

Как стало известно источнику, испанец может стать спортивным директором «Аль-Насра». Инициатором приглашения Фернандо выступает главная звезда команды Криштиану Роналду. 39-летний португалец считает, что Йерро сможет вывести «Аль-Наср» на новый уровень. В настоящий момент функционер работает на аналогичной должности в «Гвадалахаре».

После 26 туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» набрал 62 балла. Команда занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 очков.