Кафу назвал звёздного нападающего, который нужен любой команде

«Непонятно, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для мирового футбол граненый талант. Это игрок, который нужен любой команде», - приводит слова Кафу «Чемпионат».