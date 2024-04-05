Кафу назвал звёздного нападающего, который нужен любой команде

Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу поделился мнением о соотечественнике – нападающем саудовского «Аль-Хиляля» Неймаре.
«Непонятно, поедет ли он на Кубок Америки этим летом. Надеюсь, что Неймар продолжит выступать за сборную. Он важен для мирового футбол граненый талант. Это игрок, который нужен любой команде», - приводит слова Кафу «Чемпионат».
Напомним, что Неймар выбыл до завершения нынешнего сезона из-за повреждения колена. В чемпионате Саудовской Аравии 32-летний бразилец провел три встречи, в которых отметился двумя результативными передачами.
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