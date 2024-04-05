Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

Неймар стал четвёртым футболистом, заработавшим миллиард

05 Апреля 2024 • 11:31 Комментировать

Звездный бразильский форвард Неймар, ныне являющийся игроком саудовского «Аль-Хиляля», заработал миллиард долларов за свою карьеру. Об этом информирует Transfer News Live.

За время своих выступлений в футболе нападающий получил 1,01 миллиарда долларов (~933 миллиона евро). В данную сумму входят заработная плата, контрактные выплаты от спонсоров и остальные доходы. Неймар стал десятым спортсменом в истории, которому удалось перешагнуть отметку в миллиард.

Среди футболистов это смогли сделать еще трое: португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и англичанин Дэвид Бекхэм.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Криштиану Роналду Лионель Месси Неймар Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Роналду написал три слова после победы 8:0 Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак» «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России
Спортивные новости
Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Касаткина обыграла Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Чарльстоне «Локомотив» в овертайме переиграл «Трактор» и увеличил преимущество в серии Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
05.04.24 в 22:00
Дамак Дамак
Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд
6.00 5.00 1.43
Видео
05.04.24 в 22:00
Аль-Иттихад Джидда Аль-Иттихад Джидда
Аль-Таавун Бурайда Аль-Таавун Бурайда
Видео
05.04.24 в 22:00
Аль-Вахда Мекка Аль-Вахда Мекка
Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда
5.70 4.40 1.47
Видео
05.04.24 в 22:00
Аль-Халидж Аль-Халидж
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
11:39 · Саудовская Аравия
Кафу назвал звёздного нападающего, который нужен любой команде
11:31 · Саудовская Аравия
Неймар стал четвёртым футболистом, заработавшим миллиард
04 Апреля
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продаёт звезду – клуб связался с саудовцами
03 Апреля
17:19 · Бразилия
Отец Неймара отреагировал на информацию о возвращении звезды в «Сантос»
09:23 · Испания. Ла Лига
Роналду повторил достижение 13-летней давности
09:02 · Саудовская Аравия
​«Продолжай разрывать соперников!» – пользователи соцсетей о результативной игре Роналду
07:52 · Саудовская Аравия
Пирс Морган отреагировал на хет-трик Роналду
07:06 · Саудовская Аравия
Роналду написал три слова после победы 8:0 1
07:00 · Саудовская Аравия
Роналду оторвался от Месси по хет-трикам
02:28 · Саудовская Аравия
Роналду в четвёртый раз в карьере забил со штрафного дважды в одном матче
01:10 · Саудовская Аравия
Роналду впервые оформил хет-трик, забив все голы из-за пределов штрафной
00:18 · Саудовская Аравия
Роналду оформил свой 65-й хет-трик
02 Апреля
22:50 · Саудовская Аравия
Роналду разрывает – за тайм оформил хет-трик и два голевых паса
22:30 · Саудовская Аравия
Роналду оформил дубль со штрафных ударов за 10 минут
22:24 · США. МЛС
Роналду или Месси: Кьеллини не дал ответ
Все новости