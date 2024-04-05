Неймар стал четвёртым футболистом, заработавшим миллиард

Звездный бразильский форвард Неймар, ныне являющийся игроком саудовского «Аль-Хиляля», заработал миллиард долларов за свою карьеру. Об этом информирует Transfer News Live.

За время своих выступлений в футболе нападающий получил 1,01 миллиарда долларов (~933 миллиона евро). В данную сумму входят заработная плата, контрактные выплаты от спонсоров и остальные доходы. Неймар стал десятым спортсменом в истории, которому удалось перешагнуть отметку в миллиард.

Среди футболистов это смогли сделать еще трое: португалец Криштиану Роналду, аргентинец Лионель Месси и англичанин Дэвид Бекхэм.