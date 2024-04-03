​«Продолжай разрывать соперников!» – пользователи соцсетей о результативной игре Роналду

Во вторник, 2 апреля, «Аль-Наср» на выезде разгромил со счётом 0:8 «Абху» в чемпионате Саудовской Аравии. Пользователи социальных сетей оставили много комментариев по результативной игре Криштиану Роналду:

- Продолжай разрывать соперников! – оставил пост болельщик;

- Зачем же его заменили? – удивился один из пользователей Интернета;

- Переходи в «Челси», – шутит любитель футбола;

- Лучший на все времена! – добавил болельщик «Аль-Насра»;

- Роналду – единственный футболист на земле, который забил два гола со штрафных в одной игре в текущем году! – подметил другой болельщик Роналду.

В том поединке Роналду появился в стартовом составе и ещё до перерыва успел отправить три мяча в ворота соперника. На второй тайм португалец не вышел, главный тренер дал отдохнуть футболисту.