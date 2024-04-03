Пирс Морган отреагировал на хет-трик Роналду

Известный британский журналист Пирс Морган высказался о хет-трике нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи». Встреча завершилась разгромной победой со счетом 8:0.

«Криштиану оформил два хет-трика подряд. Жажда голов у этого парня никогда не утихнет. Это просто поразительно», - гласит сообщение журналиста в социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 24 встречи. На счету 39-летнего нападающего 29 забитых мячей и десять голевых передач. Трудовой договор Криштиану рассчитан до середины 2025 года.