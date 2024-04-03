Роналду написал три слова после победы 8:0

В рамках 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Абха» на своем поле принимала «Аль-Наср». Гости отпраздновали разгромную победу со счетом 8:0. Хет-триком во составе гостей отметился португальский центрфорвард Криштиану Роналду.

«Не сбавляем оборотов», - оставил сообщение 39-летний бомбардир после этого матча.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 24 матча, забил 29 мячей и отдал восемь голевых передач. Его команда набрала 62 балла и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Аль-Хиляля» на 12 пунктов.

Роналду оторвался от Месси по хет-трикам