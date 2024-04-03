Роналду оторвался от Месси по хет-трикам

Звездный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился тремя забитыми мячами во вчерашнем поединке 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи». Встреча завершилась с разгромным счетом 8:0.

Для Криштиану это уже 65-й хет-трик на клубном уровне. В активе 39-летнего португальского нападающего на восемь хет-триков больше, чем у аргентинца Лионеля Месси, ныне выступающего за американский клуб «Интер Майами».

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 24 поединка, в которых записал на свой счет 29 забитых мячей и десять результативных передач.