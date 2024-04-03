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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду в четвёртый раз в карьере забил со штрафного дважды в одном матче

03 Апреля 2024 • 02:28 Комментировать
Абха
0:8
Аль-Наср Эр-Рияд

Криштиану Роналду оформил хет-трик в поединке «Аль-Насра» против «Абхи», дважды отличившись со штрафного.

39-летний форвард реализовал стандарт на 11-й минуте встречи, а спустя всего десять минут сделал это вновь. В перерыве португальца заменили – к тому моменту на его счету уже значился хет-трик (третий мяч был забит с игры). Итог матча – 8:0.

Любопытно, что Роналду удалось дважды в одной игре поразить ворота прямым ударом со штрафного лишь в четвёртый раз в карьере. В общей сложности в активе экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и мадридского «Реала» теперь 63 гола со штрафных.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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Сегодня, 03 Апреля
02:28 · Саудовская Аравия
Роналду в четвёртый раз в карьере забил со штрафного дважды в одном матче
01:10 · Саудовская Аравия
Роналду впервые оформил хет-трик, забив все голы из-за пределов штрафной
00:18 · Саудовская Аравия
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