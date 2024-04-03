Роналду в четвёртый раз в карьере забил со штрафного дважды в одном матче

Криштиану Роналду оформил хет-трик в поединке «Аль-Насра» против «Абхи», дважды отличившись со штрафного.

39-летний форвард реализовал стандарт на 11-й минуте встречи, а спустя всего десять минут сделал это вновь. В перерыве португальца заменили – к тому моменту на его счету уже значился хет-трик (третий мяч был забит с игры). Итог матча – 8:0.

Любопытно, что Роналду удалось дважды в одной игре поразить ворота прямым ударом со штрафного лишь в четвёртый раз в карьере. В общей сложности в активе экс-футболиста «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса» и мадридского «Реала» теперь 63 гола со штрафных.