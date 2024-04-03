Роналду впервые оформил хет-трик, забив все голы из-за пределов штрафной

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оформил уникальный хет-трик.

39-летний футболист забил три мяча в ворота «Абхи» в поединке чемпионата Саудовской Аравии, который завершился со счётом 8:0. Сегодняшний хет-трик Роналду – первый из 65 в его карьере, когда все три гола были забиты ударами из-за пределов штрафной площади. На 11-й и 21-й минутах нападающий забил со штрафного удара, а незадолго до перерыва поразил цель с ещё более дальней точки, но на сей раз уже с игры.

Примечательно также, что Роналду отметился хет-триком во втором матче кряду в седьмой раз в карьере. 30 марта звёздный игрок трижды огорчил «Аль-Таи» (5:1).