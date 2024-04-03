Роналду оформил свой 65-й хет-трик

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отпраздновал очередной хет-трик.

Звёздный португалец помог своей команде разгромить «Абху» в матче чемпионата Саудовской Аравии (8:0), отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Примечательно, что сегодняшний хет-трик – уже 65-й для Роналду на клубном уровне, а также второй за последние два матча. Всего тремя днями ранее 39-летний форвард трижды поразил ворота «Аль-Таи» (5:1).

Криштиану Роналду уверенно возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии – 29 голов. Ближайший преследователь – Александар Митрович из «Аль-Хиляля» – отметился 22 точными ударами.