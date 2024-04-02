Роналду разрывает – за тайм оформил хет-трик и два голевых паса

Во вторник вечером в саудовской лиге проходит матч между командами «Абха» и «Аль-Наср». Борьбы на футбольном поле не получается – после первого тайма на табло горит счёт 0:5.

Три из пяти голов на свой счёт записал звёздный Криштиану Роналду. 39-летний португалец забивал на 12-й, 21-й и 43-й минутах. Кроме того, на 33-й минуте КриРо отдал результативный пас на Садио Мане, а на 44-й минуте – на Аль-Сулейхима. Таким образом, Криштиану напрямую поучаствовал во всех пяти голах «Аль-Насра» до перерыва.

Напомним, что первые два гола в этом матче Роналду забил со штрафных ударов.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Абха» - «Аль-Наср» можно в текстовой трансляции.