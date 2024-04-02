Роналду оформил дубль со штрафных ударов за 10 минут

Звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился дублем в ворота «Абхи» в рамках проходящего в эти минуты матча чемпионата Саудовской Аравии.

Но что самое примечательное, оба своих гола Роналду оформил со штрафных ударов. Притом, свой первый гол португалец ударом низом забил на 12-й минуте матча, а второй, уже ударом обводящим – менее чем через 10 минут – на 22-й минуте.

Таким образом, благодаря дублю португальца «Аль-Наср» ведёт уже со счётом 2:0 к концу первого получаса игры. Следить за ходом событий матча можно в текстовой трансляции, которую этим вечером проводит наш портал.