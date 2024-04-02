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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Криштиану Роналду получил награду в Саудовской Аравии

02 Апреля 2024 • 09:19 Комментировать

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом месяца в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортует пресс-служба лиги.

В марте опытный португальский бомбардир поучаствовал в двух поединках. На его счету три забитых мяча. Для КриРо это четвертый приз лучшему футболисту месяца в саудовской лиге. Ранее форвард получал награду в августе, сентябре и декабре.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 23 поединка, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Роналду является лидером бомбардирской гонки

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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