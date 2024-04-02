Криштиану Роналду получил награду в Саудовской Аравии

39-летний нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим футболистом месяца в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортует пресс-служба лиги.

В марте опытный португальский бомбардир поучаствовал в двух поединках. На его счету три забитых мяча. Для КриРо это четвертый приз лучшему футболисту месяца в саудовской лиге. Ранее форвард получал награду в августе, сентябре и декабре.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 23 поединка, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Роналду является лидером бомбардирской гонки