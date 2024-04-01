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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Данни выбрал лучшего игрока мира - это не Месси

01 Апреля 2024 • 10:05 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Португалии и петербургского «Зенита» Мигель Данни высказался о звездном соотечественнике Криштиану Роналду.

«Криштиану - лучший игрок мира, он всем все доказал, он пример профессионализма. Все игроки мира должны быть рады, если им довелось поиграть с Роналду. С него надо брать пример», - приводятся слова португальца на ютуб-канале Kolos.

Напомним, что в настоящий момент 39-летний Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за команду «Аль-Наср». Роналду принял участие в 23 матчах, в которых отметился 26 забитыми мячами (восемь – с пенальти) и девятью голевыми передачами.

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Криштиану Роналду Мигель Данни Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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