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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Морган - о Роналду: «Величайший снова сделал это»

31 Марта 2024 • 12:27 Комментировать (1)

Британский журналист Пирс Морган высказался о результативном выступлении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» 39-летний бомбардир отметился тремя забитыми мячами.

«Величайший снова сделал это. 64-й хет-трик в карьере», - оставил сообщение Морган в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча 25-го тура завершилась разгромной победой «Аль-Насра» со счетом 5:1.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 23 поединка. На счету португальского бомбардира 26 забитых мячей и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Пирс Морган Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
31 Марта 2024 в 13:10
0 трофеев за три года.. Он продолжает делать это.. А-ха-ха-ха.. 🤭
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