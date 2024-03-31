Морган - о Роналду: «Величайший снова сделал это»

Британский журналист Пирс Морган высказался о результативном выступлении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду. В матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи» 39-летний бомбардир отметился тремя забитыми мячами.

«Величайший снова сделал это. 64-й хет-трик в карьере», - оставил сообщение Морган в своих социальных сетях.

Напомним, что встреча 25-го тура завершилась разгромной победой «Аль-Насра» со счетом 5:1.

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Криштиану провел 23 поединка. На счету португальского бомбардира 26 забитых мячей и девять результативных передач.