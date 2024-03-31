Роналду восторженно высказался о победе и своём хет-трике

В рамках 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался с клубом «Аль-Таи». Роналду и компания отпраздновали крупную победу со счетом 5:1. В активе 39-летнего португальского форварда три забитых мяча.

«Именно так мы это делаем. Невероятная победа и еще один мой хет-трик», - оставил сообщение звездный бомбардир в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне чемпионата страны Криштиану провел 23 поединка, в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и девять результативных передач.

После победы «Аль-Наср» набрал 59 баллов и находится на второй позиции в турнирной таблице.