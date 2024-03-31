Роналду оформил второй хет-трик в сезоне

39-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду трижды огорчил «Аль-Таи» в матче 25-го тура национального чемпионата.

Первый свой гол, который стал для «Аль-Насра» третьим в матче, Роналду забил на 65-й минуте. Через две минуты португалец отправил еще один мяч в сетку ворот соперника, а на 87-й минуте нападающий оформил хет-трик.

В настоящий момент продолжается игра чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Таи». За несколько минут до конца поединка команда Роналду громит соперника со счетом 5:1.

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