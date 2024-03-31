Утоли его печали, «Аль-Таи»: Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» поглумиться над соперником

Рассчитывать на чемпионство «Аль-Насру» в нынешнем сезоне уже не приходится. «Аль-Хиляль» улетел вперёд в таблице капитально. А второе место практически застолблено командой Роналду за собой. Победа над «Аль-Таи» позволяла бы «Аль-Насру» оторваться от «Аль-Ахли» из Джидды, который он обыграл в предыдущем туре, на одиннадцать очков.

«Аль-Таи» подходил к отчётной встрече на предпоследнем месте. Но разве это что-то значило? 29 февраля «Аль-Наср» дома сыграл умопомрачительную ничью 4:4 с непосредственно замыкающим таблицу «Аль-Хазмом». А 7 марта «Аль-Наср» также в родных стенах пострадал от «Аль-Насра» из Бурайды. И теперь «рыцари Неджда» играли дома.

Довольно быстро хозяева могли получить пенальти в свои ворота. Прошло всего несколько минут, прежде чем главный арбитр первый раз обратился к монитору. Алавжами непозволительно сыграл рукой в своей штрафной площадке. Другое дело, что там был зафиксирован офсайд у «Аль-Таи», поэтому обошлось без одиннадцатиметрового.

Вскоре Мане толком не попал по мячу в падении с левого угла вратарской. Удар Гариба с подбора оказался мимо цели. Однако на двадцатой минуте ворота «Аль-Таи» всё-таки были вскрыты. О тавио слева забросил к дальней штанге, Брозович интуитивно пригнулся, и мяч заскочил аккурат в угол створа (1:0).

Но не образовалось никакого запаса прочности у хозяев. Спустя лишь пару минут Мисиджан почти с линии штрафной вогнал мяч в ворота «Аль-Насра», и это уже 1:1. Роналду также через две минуты едва не сделал 2:1 – Криштиану замкнул подачу Гариба правее цели. Позже Роналду сам подключил подобным образом Мане, а тот промахнулся.

Мисиджан помог «Аль-Насру» тем, что удалился. Врезался он в Оспину и получил после видеоповтора жёлтую карточку, ставшую для него второй. Арбитр ещё раз ходил к ВАР-монитору после эпизода Роко с Гарибом – в итоге без пенальти в ворота гостей. К первому тайму было компенсировано семь минут, и этого вроде было даже мало.

Мало, если подходить пунктуально. Хотя достаточно для второго гола «Аль-Насра». У хозяев хватало неточных подач с правого фланга, а тут Мане идеально выкрутил на дальнюю штангу для Гариба, головой поразившего ближний угол (2:1). Не без приключений проведя первый тайм, «Аль-Наср» выиграл его в концовке.

После перерыва «Аль-Таи» вдесятером уже мало помышлял об атаке. Отавио подправлял мяч в створ после углового – Кордя подставил ногу, и сфера вонзилась в перекладину. Роналду ждал середины тайма, чтобы оформить дубль. Криштиану чётко откликнулся на домашнюю заготовку Мане справа с углового, а через две-три минуты на добивании отличился в левый угол. Вот вам и крупный счёт (4:1).

Довести матч до логического завершения команде Луиша Каштру труда не составило. Роналду поначалу упустил прекрасную возможность блеснуть хет-триком. Гариб выложил ему мяч в область правого угла вратарской, но Криштиану пальнул выше створа. Мане ещё лупил со штрафного в левый угол – вратарь парировал. На 87-й минуте Криштиану выработал-таки хет-трик, головой забив в пустые ворота снова на левой штанге (5:1). В самой концовке могли обменяться голами команды, однако при своих остались.

Со сборной Португалии Роналду проиграл Словении, а тут вдоволь оторвался на «Аль-Таи». На международный перерыв «Аль-Наср» уходил с победой и вернулся после него тоже с победой. Отрыв от идущего третьем «Аль-Ахли» из Джидды возрос до одиннадцати очков. Теперь 2 апреля клуб Роналду встретится с «Абхой», а 5 апреля сыграет с «Дамаком». Потом в чемпионате Саудовской Аравии настанет новый перерыв на две недели.

Кирилл Иванцов