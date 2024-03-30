Роналду оформил дубль за две минуты

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отметился двумя голами в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Таи».

На данный момент продолжается встреча между командами. Сейчас «Аль-Наср» ведет в счете – 4:1. Первый свой гол Роналду забил на 65-й минуте. Этот мяч стал третьим для «Аль-Насра» в данной игре. Второй мяч португалец записал на свой счет спустя две минуты.

В текущем сезоне 39-летний Роналду забил уже 32 мяча и записал в свой актив 11 результативных передач в 34 встречах.

Следить за всеми событиями матча между «Аль-Насром» и «Аль-Таи» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.