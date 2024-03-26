Моуринью — о Саудовской Аравии: «Роналду открыл эту дверь»

Известный португальский тренер Жозе Моуринью оценил вклад нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в развитие чемпионата Саудовской Аравии.

«Криштиану Роналду открыл эту дверь», — цитирует специалиста итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

К слову, Криштиану переехал в Саудовскую Аравию в январе 2023 года. Его контракт рассчитан до середины 2025-го.

Напомним, что недавно Моуринью был уволен из «Ромы» из-за неудовлетворительных результатов. Вместе с римской командой Жозе выиграл Лигу конференций и добрался до финала Лиги Европы.

Ранее специалист также работал в «Тоттенхэме», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Лейрии» и «Бенфике».