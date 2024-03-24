Карвалью: «Роналду всегда хочет быть лучшим»

Полузащитник «Халл Сити» Фабиу Карвалью поделился комментарием об игре нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

— Его работу можно назвать невероятной. В таком возрасте он не снижает к себе требования и продолжает выполнять большой объем работы. Он всегда хочет быть лучшим, — приводит слова Карвалью A Bola.

В сезоне-2023/24 Роналду появился на поле в 33 матчах с учетом всех турниров, забил 30 мячей и записал на свой счет 11 ассистов.

Трудовой договор 39-летнего португальца с «Аль-Насром» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Роналду в 15 миллионов евро.