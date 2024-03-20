Джорджина Родригес, возлюбленная звёздного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала в социальных сетях несколько семейных фотографий. Одно из них особенно красиво – семья Роналду сфотографировалась на пирсе на закате.

«Любовь в раю. Продолжаем открывать для себя Саудовскую Аравию», - так подписала фотографии Джорджина.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 календарного года. Ранее стало известно, что 39-летний нападающий пропустит ближайший матч сборной Португалии против Швеции (21 марта), но сможет сыграть против Словении (26 марта).