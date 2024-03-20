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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Любовь в раю»: Джорджина показала семейное фото с Роналду фото

20 Марта 2024 • 16:15 Комментировать

Джорджина Родригес, возлюбленная звёздного форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, опубликовала в социальных сетях несколько семейных фотографий. Одно из них особенно красиво – семья Роналду сфотографировалась на пирсе на закате.

«Любовь в раю. Продолжаем открывать для себя Саудовскую Аравию», - так подписала фотографии Джорджина.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 календарного года. Ранее стало известно, что 39-летний нападающий пропустит ближайший матч сборной Португалии против Швеции (21 марта), но сможет сыграть против Словении (26 марта).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес
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