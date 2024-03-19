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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду показал фото с Джорджиной фото

19 Марта 2024 • 17:02 Комментировать

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях. Звёздный 39-летний футболист показал фотографию со своей возлюбленной – с Джорджиной Родригес.

На фото Роналду и Джорджина позируют около бассейна. В подписи Криштиану опубликовал лишь эмодзи с сердечком.

Ранее стало известно о том, что Криштиану Роналду пропустит ближайший товарищеский матч сборной Португалии против Швеции (21 марта). При этом нападающий сможет сыграть во второй мартовской игре «европейских бразильцев» против Словении (26 марта).

Роналду и его партнёров забросали стаканами с жидкостью

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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