Криштиану Роналду регулярно публикует в социальных сетях кадры из тренажёрного зала. Но жизнь звёздного португальца состоит не только из тренировок. 39-летний футболист «Аль-Насра» умеет и отдыхать. В воскресенье Криштиану опубликовал видео, на котором он идёт по пляжу со своими детьми.

«Почти рай», - так подписал публикацию Роналду.

В сезоне 2023/2024 Криштиану Роналду провёл 33 официальных матча. В них нападающий записал на свой счёт 30 голов и 11 результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Аль-Наср» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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