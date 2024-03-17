«Аль-Хиляль» продлил мировой рекорд по победам подряд

«Аль-Хиляль» продолжает побеждать в чемпионате Саудовской Аравии.

В рамках 24-го тура команда Жорже Жезуша нанесла поражение «Дамаку», встреча завершилась со счётом 2:1.

Благодаря этой победе, которая стала 29-й подряд, клуб из Эр-Рияда обновил собственный рекорд. Больше «Аль-Хиляля» побед подряд никто в мире не одерживал.

В активе команды 68 очков и уверенное лидерство в турнирной таблице. Идущий на втором месте «Аль-Наср» Криштиану Роналду отстаёт на 12 баллов.

Напомним, за «Аль-Хиляль» выступают такие звёзды как Неймар, Малком и Александер Митрович.