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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Арбитр Карасёв уехал из России на работу

16 Марта 2024 • 18:09 Комментировать
Аль-Фатех
...
Аль-Иттихад Джидда
Через 2 ч. 40 мин.

Известный арбитр Сергей Карасёв уехал из России. В субботу Карасёв будет работать на матче чемпионата Саудовский Аравии между «Аль-Фатехом» и «Аль-Иттихадом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Карасёв на этой игре будет работать главным арбитром. На бровках выполнять свои функции будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а в качестве ВАР трудиться будет Виталий Мешков.

Стоит сказать, что до введения санкций в отношении Российского футбольного союза Сергей Карасёв регулярно получал назначения на матчи турниров УЕФА. В 2021 году Карасёв даже обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Карасёв Виталий Мешков

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АЛЬ-ФАТЕХ АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА
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