Арбитр Карасёв уехал из России на работу

Известный арбитр Сергей Карасёв уехал из России. В субботу Карасёв будет работать на матче чемпионата Саудовский Аравии между «Аль-Фатехом» и «Аль-Иттихадом».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Карасёв на этой игре будет работать главным арбитром. На бровках выполнять свои функции будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, а в качестве ВАР трудиться будет Виталий Мешков.

Стоит сказать, что до введения санкций в отношении Российского футбольного союза Сергей Карасёв регулярно получал назначения на матчи турниров УЕФА. В 2021 году Карасёв даже обслуживал матч за Суперкубок УЕФА между «Челси» и «Вильярреалом».