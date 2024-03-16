Роналду и его партнёров забросали стаканами с жидкостью

В пятницу в чемпионате Саудовской Аравии проходил матч между «Аль-Ахли» и «Аль-Насром». В этом поединке всё решил гол Криштиану Роналду с пенальти, забитый в середине второго тайма.

В социальных сетях появилось видео, снятое с тринубы после гола. Фанаты «Аль-Ахли» принялись бросать в Роналду и его одноклубников стаканы с жидкостью. Одному из игроков «Аль-Насра» даже пришлось оказывать помощь – после попадания стакана он упал на газон.

Роналду и другие игроки «Аль-Насра» призывали болельщиков прекратить бросать стаканы. Дальше в ситуацию вмешались футболисты «Аль-Ахли» - они тоже просили фанатов перестать хулиганить. При этом с трибун в очередной раз доносились скандирования фамилии Лионеля Месси.

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