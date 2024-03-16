Два клуба обещают Моуринью 50 млн евро в год

Звезда тренерского цеха Жозе Моуринью находится в сфере интересов двух клубов. Потенциальные работодатели выступают в чемпионате Саудовской Аравии.

Согласно сведениям II Corriere dello Sport, в борьбе за «Особенного» сойдутся «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Оба клуба готовы предложить португальскому специалисту контракт с заработной платой в размере 50 миллионов евро в год.

Моуринью два месяца находится без работы. Последним клубом португальца была «Рома».

В Европе Жозе известен по работе в мадридском «Реале», «Манчестер Юнайтед», лондонском «Челси» и еще нескольких клубах.

Назван неожиданный клуб для Моуринью