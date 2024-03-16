Роналду и Binance объявили о коллаборации впервые после суда за продвижение криптобиржи

Звезда саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду и криптовалютная биржа Binance объявили об очередной коллаборации.

В социальных сетях известной криптобиржи появились фотографии Криштиану Роналду в мерче Binance. Сама компания подписала пост: «Скоро». Тем самым, между сторонами вскоре состоится очередная коллаборация.

Осенью 2023 года на Роналду подали в суд из-за рекламы в этой криптобиржи. По данным обвинителей, футболист использовал свою популярность, чтобы продать незарегистрированные ценные бумаги на торговой платформе Binance.

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