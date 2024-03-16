Врач – о возвращении Неймара: «Ещё не пройдено даже половины пути»

Стали известны предположительные сроки возвращения в строй звездного бразильца Неймара. О восстановлении 32-летнего нападающего «Аль-Хиляля» рассказал врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.

«Еще не пройдено даже половины пути. Только после девяти-десяти месяцев процедур физиотерапии можно будет подтвердить его возвращение на поле», - передает слова врача Mundo Deportivo.

Неймар травмировался в середине октября. Форвард повредил крестообразные связки колена в матче за сборную Бразилии.

В текущем сезоне нападающий сыграл пять поединков во всех турнирах, записав на свой счет один гол и три результативные передачи.