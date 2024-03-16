Роналду обратился к игрокам «Аль-Насра»

В рамках 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» встречался с «Аль-Ахли». Роналду и компания одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол с пенальти забил 39-летний португальский форвард.

«Мы возвращаемся на победный путь. Команда, вперед», - оставил сообщение португальский бомбардир в своих социальных сетях.

Стоит отметить, что «Аль-Наср» одержал первую победу с февраля. После этой встречи клуб набрал 56 баллов и занимает вторую позицию в турнирной таблице.

Криштиану переехал в Саудовскую Аравию в январе 2023 года. Его контракт рассчитан до середины 2025-го.