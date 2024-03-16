Роналду смог реализовать 21 пенальти кряду

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжает мастерски исполнять одиннадцатиметровые.

Очередной гол португальца с пенальти принёс его команде минимальную победу в важном поединке чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли». Любопытно, что для Роналду это уже 21-й подряд реализованный удар с точки – он не допустил ни единого промаха за два года.

Последний случай, когда Криштиану не удалось реализовать одиннадцатиметровый, датирован февралём 2022 года (в матче за «Манчестер Юнайтед» против «Мидлсбро»).

Напомним, что 39-летний нападающий выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года.