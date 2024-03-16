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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду оседлал пенальти: «Аль-Наср» одолел «Аль-Ахли» Фирмино, Кесси и Мареза

16 Марта 2024 • 00:04 Комментировать (1)
Аль-Ахли Джидда
0:1
Аль-Наср Эр-Рияд

«Аль-Наср», вылетев из Лиги чемпионов АФК, следующий матч проводил в рамках чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Ахли» из Джидды.

Протокол игры  
Аль-Ахли Джидда0:1Аль-Наср Эр-Рияд
  68'Роналду Криштиану (0:1)
Менди ЭдуарМажраши Али 90' (Асири Хаитхам ( 90') Демирал МерихИбаньес Рожер  12'Яслам Саад 78' (Альнабит Сумайхан ( 78') Кесси Франк  45'Аль-Асмари Али 63' (Аль-Джухани Зияд ( 63') Марез РиядФирмино РобертоСен-Максимен Аллан 78' (Аль-Аммар Абдуллах Халид ( 78') Аль-Бураикан Фирас 90' (Фахад Аль-Рашиди ( 90')
Запасные: Хамиду РаянХинди АбдулбаситАль-Санби АбдулрахманFaisal Ismail Al Subiani
Оспина ДавидЯхья Айман 90' (Аль-Бушайль Наваф ( 90') Алавжами Али 72' (Аль-Фатил Мохаммед II ( 72') Лапорт ЭмерикТеллес АлексОтавио Эдмилсон  53'Брозович МарселоМане СадиоАль-Наджи СамиГариб Абдуррахман 89' (Аль-Хассан Али ( 89') Роналду Криштиану
Запасные: Аль-Немер МешариМаран МохаммадАлаа Наджар РахидКассем МохаммедАль-Хайбари АбдуллаАль-Сулейхим Абдулмаджид
15 марта. Стадион "Кинг Абдулла Спорт Сити".

«Аль-Наср» в последние полмесяца угодил в нешуточный кризис. Впрочем, Луиш Каштру пока сохраняет пост главного тренера команды из Эр-Рияда. Три матча подряд начиная с 29 февраля «Аль-Наср» точно не выиграл. Сыграл вничью с «Аль-Хазмом», а затем потерпел поражения от «Аль-Айна» и «Аль-Раеда».

Потом была ответная встреча с «Аль-Айном» в четвертьфинале Лиги чемпионов АФК. Затруднительно сказать, какой результат там получил «Аль-Наср». Основное время вместе с дополнительным он выиграл, но серию пенальти проиграл, и на этом азиакубковая кампания команды Роналду канула в Лету.

Криштиану, кстати, единственным из игроков «Аль-Насра» реализовал тогда послематчевый пенальти. Потому что Брозович, Теллес и Отавио не забили с точки. Роналду там и по ходу игрового времени реализовал пенальти. Но в одиночку не смог он вытащить свою команду в полуфинал Лиги чемпионов АФК.

В чемпионате Саудовской Аравии шансы на первое место у «Аль-Насра» остаются лишь теоретические. Мировой рекордсмен по числу побед подряд «Аль-Хиляль» к отчётному матчу оторвался на двенадцать очков от второго места. «Аль-Насру» было впору думать о том, как сохранить за собой вторую строчку.

В минувшую пятницу «Аль-Наср» встречался как раз с командой, которая пыталась подпирать его снизу. «Аль-Ахли» отставал на шесть баллов. И такие игры любят называть матчами за шесть очков. В зависимости от исхода матча между командами оказался бы разрыв в три, шесть или девять баллов.

До перерыва полтайма игра находилась под контролем «Аль-Насра», который не создавал при этом моменты. Что, травмированного Талиски не хватало? Так он выбыл вообще до конца сезона – привыкать надо играть без него. Или Роналду с Мане не по силам компенсировать отсутствие звёздного бразильца?

За десять минут до окончания первого тайма у «Аль-Ахли» пошёл заброс слева на Фирмино, которому не удалось обработать мяч в центре штрафной площади. Плюс ещё в перекладину вскоре попали хозяева. Марез подал угловой справа, а Демирал головой послал мяч в верхнюю планку. У «Аль-Ахли» и своих звёзд хватает.

На 42-й минуте Роналду выскочил один на один с Менди, обвёл его по правой стороне и закатил мяч в пустые ворота. Тут ещё бутылка прилетела с трибуны в голову Отавио – этот эпизод привлёк к себе внимание. В общем, гол Роналду только через три минуты был отменён из-за офсайда благодаря подсказке видеоассистентов.

В начале второго тайма Криштиану уже без офсайда пытался повторить трюк с обыгрышем чужого вратаря. Эдуар Менди там нормально справился – экс-вратарь «Челси» не дал оставить себя не у дел. В районе часа игры был отменён уже гол «Аль-Ахли». Фирмино поразил чужие ворота, однако в ходе той атаки был офсайд. ВАР сработал.

Минут через десять ВАР тоже сыграл важную роль. Главный арбитр сам посмотрел кино и поставил пенальти в пользу «Аль-Насра». Ибаньес в своей штрафной попал по ноге аль-Наджи. Роналду с точки чётко пробил в левый нижний угол, а Менди кинулся в другую сторону (0:1). КриРо забил третий пенальти за два матча. Или как сказать? Один из них был послематчевый.

Франк Кесси и компания не смогли найти легитимных путей к воротам Давида Оспины. «Аль-Наср» одержал во внутреннем чемпионате первую победу с конца февраля и пока что сократил отставание от первого места до девяти очков, на столько же оторвавшись от идущего третьим «Аль-Ахли». «Аль-Хиляль» в субботу сыграет с «Дамаком».

Криштиану Роналду теперь отправляется в стан сборной Португалии, которая проведёт товарищеские матчи со Швецией и Словенией. У «Аль-Насра» наступает двухнедельный перерыв. Следующий матч – во всяком случае, официальный – «Аль-Наср» сыграет 30 марта против одного из аутсайдеров чемпионата «Аль-Таи».

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Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Sergey999
16 Марта 2024 в 00:22
Алох, выплюнь ботокс) твой выход пи...р))))
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