Роналду реализовал пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил свой очередной гол в поединке саудовского чемпионата.

39-летний португалец открыл счёт в матче 24-го тура против «Аль-Ахли», реализовав пенальти на 68-й минуте. В активе звёздного форварда уже мог быть дубль, однако его гол, забитый в концовке первого тайма, был отменён из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Криштиану Роналду возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии с 23 забитыми мячами, опережая нападающего «Аль-Хиляля» Александара Митровича (20 голов).

В случае победы в сегодняшней игре «Аль-Наср» сократит отрыв от лидирующего в таблице «Аль-Хиляля» до девяти очков.