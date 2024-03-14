Роналду стал лицом приложения для похудения

Звёздный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лицом Erakulis. Речь идёт о приложении, которое помогает улучшить своё здоровье, в том числе за счёт похудения.

«Я хочу поделиться с вами чем-то особенным, над чем я работаю. Это универсальное оздоровительное приложение, объединяющее всё, во что я верю: фитнес, питание и душевное равновесие. Достигните лучшей версии себя, следуя сбалансированному образу жизни», - написал Роналду в рекламной публикации.

Как можно догадаться, доступ к приложению является платным.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. Действующий контракт 39-летнего португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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