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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду стал лицом приложения для похудения

14 Марта 2024 • 18:30 Комментировать (1)

Звёздный нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лицом Erakulis. Речь идёт о приложении, которое помогает улучшить своё здоровье, в том числе за счёт похудения.

«Я хочу поделиться с вами чем-то особенным, над чем я работаю. Это универсальное оздоровительное приложение, объединяющее всё, во что я верю: фитнес, питание и душевное равновесие. Достигните лучшей версии себя, следуя сбалансированному образу жизни», - написал Роналду в рекламной публикации.

Как можно догадаться, доступ к приложению является платным.

За «Аль-Наср» Криштиану Роналду выступает с начала 2023 года. Действующий контракт 39-летнего португальца рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Роналду отреагировал на вылет «Аль-Насра» из Лиги чемпионов Азии

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
14 Марта 2024 в 18:49
))а без приложения нельзя понять, что надо поменьше жрать, поменьше стрессов и побольше фитнеса и отдыха для нормального здоровья? )))))
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