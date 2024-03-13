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Саудовская Аравия. Премьер-лига

«Аль-Хиляль» установил рекорд мирового футбола

13 Марта 2024 • 00:44 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
...
Дамак
16.03 22:00

Саудовский «Аль-Хиляль» выдал рекордную победную серию в официальных матчах.

Коллектив Жорже Жезуша взял верх над «Аль-Иттихадом» в матче азиатской Лиги чемпионов (2:0). Эта победа стала для «Аль-Хиляля» 28-й кряду во всех турнирах – рекорд за всю историю футбола, докладывает журналист Руди Галетти. Последний поединок, в котором команда не смогла победить, датирован сентябрём прошлого года – тогда была ничья с «Дамаком» (1:1). Последнее поражение в основное время и вовсе случилось в июле (2:3 от «Аль-Садда»).

«Аль-Хиляль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии после 23 туров, на 12 очков опережая «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Хиляль Эр-Рияд

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АЛЬ-ХИЛЯЛЬ ЭР-РИЯД ДАМАК
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