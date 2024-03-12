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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Кулибали: «Люди недооценивают уровень саудовской лиги»

12 Марта 2024 • 17:10 Комментировать

Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался о футболе в Саудовской Аравии.

«Когда поступило предложение, я понял, что это может быть правильное решение. Люди недооценивают уровень саудовской лиги. Многим казалось, что мы приехали сюда на отдых, а оказалось, что это не так. У нас 27 побед подряд, и мы не остановимся, пока не выиграем титулы», - цитирует Кулибали AS.

Калиду Кулибали 32 года. В «Аль-Хиляль» сенегалец перебрался прошлым летом после одного сезона в «Челси». На текущий момент «Аль-Хиляль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Калиду Кулибали Аль-Хиляль Эр-Рияд
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