Кулибали: «Люди недооценивают уровень саудовской лиги»

Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали высказался о футболе в Саудовской Аравии.

«Когда поступило предложение, я понял, что это может быть правильное решение. Люди недооценивают уровень саудовской лиги. Многим казалось, что мы приехали сюда на отдых, а оказалось, что это не так. У нас 27 побед подряд, и мы не остановимся, пока не выиграем титулы», - цитирует Кулибали AS.

Калиду Кулибали 32 года. В «Аль-Хиляль» сенегалец перебрался прошлым летом после одного сезона в «Челси». На текущий момент «Аль-Хиляль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.