Кулибали: В «Аль-Хиляле» я стал счастлив

Защитник Калиду Кулибали доволен игрой и жизнью в Саудовской Аравии.

По словам защитника, после перехода в «Аль-Хиляль» из лондонского «Челси» он стал более счастливым.

- В «Челси» было не так, как я ожидал до перехода туда. Когда я стал игроком «Аль-Хиляля», я стал чувствовать себя снова счастливым на поле и в жизни. Я в восторге, в эту страну приезжают сильные игроки, уровень турнира растёт, - приводит слова Кулибали AS.

32-летний сенегальский защитник перешёл в «Челси» летом 2022 года. Спустя год стало известно о его переходе в «Аль-Хиляль».

В активе Кулибали в нынешнем сезоне два гола и один результативные пас в 20 матчах. «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии.