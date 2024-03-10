​Роналду высказался об истории со своим наказанием

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал новый комментарий о скандальном жесте, за который его недавно дисквалифицировали.

«Движение [у паха], за которое меня наказали, было неправильно понято. Я всегда уважаю обычаи и традиции стран.

Я человек, и никто не идеален. Жизнь состоит из ошибок, которые лучше минимизировать. Некоторые люди неправильно понимают мои действия. Раньше меня за такое не наказывали. Для Европы это нормально, и иногда страсть к матчу провоцирует ошибки. Но кто не ошибается? Я не сделал ничего плохого намеренно», - сказал Роналду журналистам.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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