Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Саудовская Аравия. Премьер-лига

​Роналду высказался об истории со своим наказанием

10 Марта 2024 • 18:08 Комментировать

Звёздный нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дал новый комментарий о скандальном жесте, за который его недавно дисквалифицировали.

«Движение [у паха], за которое меня наказали, было неправильно понято. Я всегда уважаю обычаи и традиции стран.

Я человек, и никто не идеален. Жизнь состоит из ошибок, которые лучше минимизировать. Некоторые люди неправильно понимают мои действия. Раньше меня за такое не наказывали. Для Европы это нормально, и иногда страсть к матчу провоцирует ошибки. Но кто не ошибается? Я не сделал ничего плохого намеренно», - сказал Роналду журналистам.

Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

Джорджина ответила, когда Роналду завершит карьеру

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
18:08 · Саудовская Аравия
​Роналду высказался об истории со своим наказанием
13:40 · Саудовская Аравия
Роналду: Я счастлив в Саудовской Аравии 1
12:14 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда может уйти де Брёйне из «Манчестер Сити»
09 Марта
13:56 · Испания. Ла Лига
Ракитич назвал главного фаворита Лиги чемпионов
13:43 · Саудовская Аравия
Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хиляля»
10:52 · Саудовская Аравия
Джорджина показала, как её белоснежное платье выглядит сзади фото
08 Марта
23:42 · Саудовская Аравия
Роналду отреагировал на проигрыш в матче
19:46 · Саудовская Аравия
«Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд по победам подряд 3
07 Марта
19:38 · Саудовская Аравия
Роналду — в основе «Аль-Насра» на матч против «Аль-Раеда»
14:41 · Саудовская Аравия
Экс-игрок «Ростова» Норманн дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в игрока
00:49 · Испания. Ла Лига
Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
06 Марта
19:36 · Англия. Премьер-лига
Саудовские клубы не оставляют попыток подписать Салаха
16:27 · Саудовская Аравия
​Барцальи выбрал лучшего форварда – Бензема «проиграл» на последнем вопросе
11:29 · Саудовская Аравия
Криштиану Роналду ответил, готов ли стать боксёром 1
09:06 · Италия. Серия А
Леау назвал двух кумиров, один из них - Роналду
Все новости