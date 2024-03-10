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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду: Я счастлив в Саудовской Аравии

10 Марта 2024 • 13:40 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
1:3
Аль-Раед Бурайда

Нападающий Криштиану Роналду признался, что он счастлив выступать в чемпионате Саудовской Аравии.

В интервью инсайдеру Фабрицио Романо, звезда «Аль-Насра» заявил, что счастлив находиться и играть в Саудовской Аравии. Футболист добавил, что он абсолютно счастлив в «Аль-Насре».

По мнению Криштиану, у команды текущий сезон является позитивным, так как у команды до сих пор есть шансы на победу в чемпионате.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» идёт на втором месте. Отставание от лидера «Аль-Хиляля» составляет 12 очков.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Саудовская Аравия Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд Роналду ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Барсафобия
10 Марта 2024 в 13:49
кто не счастлив с 200 лямов евро бабками в год
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