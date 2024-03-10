Роналду: Я счастлив в Саудовской Аравии

Нападающий Криштиану Роналду признался, что он счастлив выступать в чемпионате Саудовской Аравии.

В интервью инсайдеру Фабрицио Романо, звезда «Аль-Насра» заявил, что счастлив находиться и играть в Саудовской Аравии. Футболист добавил, что он абсолютно счастлив в «Аль-Насре».

По мнению Криштиану, у команды текущий сезон является позитивным, так как у команды до сих пор есть шансы на победу в чемпионате.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» идёт на втором месте. Отставание от лидера «Аль-Хиляля» составляет 12 очков.