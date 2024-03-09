Роналду высмеял пенальти в пользу «Аль-Хиляля»

Звезда «Аль-Насра» Криштиану Роналду посмеялся над пенальти, который был назначен в пользу главного конкурента его команды - «Аль-Хиляля» - в поединке с «Эр-Риядом» в рамках 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

В середине второго тайма в пользу «Аль-Хиляля» был назначен спорный 11-метровый, который уверенно реализовал полузащитник Рубен Невеш. Криштиану не оставил без внимания этот эпизод. В социальных сетях он оставил много смеющихся эмодзи под постом об этом моменте.

«Аль-Хиляль» одержал победу со счетом 3:1. Благодаря этому успеху команда увеличила отрыв от «Аль-Насра» до 12 очков.