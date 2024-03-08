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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Роналду отреагировал на проигрыш в матче

08 Марта 2024 • 23:42 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
1:3
Аль-Раед Бурайда

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил сообщение в своих социальных сетях.

Вчера его команда на своём поле уступила «Аль-Раеду» в рамках чемпионата Саудовский Аравии. Роналду начал матч с первых минут и провёл на поле всю игру, не отметившись результативными действиями. 

- Каждая неудача - это мотивация для более мощного камбэка, - написал нападающий.

«Аль-Наср» имеет в свём активе 53 очка и идёт на втором месте в турнирной таблице. У лидирующего «Аль-Хиляля» 65 баллов.

Роналду в нынешнем сезоне провёл 31 матч, забил 28 мячей и сделал 11 голевых передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд

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