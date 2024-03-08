Роналду отреагировал на проигрыш в матче

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оставил сообщение в своих социальных сетях.

Вчера его команда на своём поле уступила «Аль-Раеду» в рамках чемпионата Саудовский Аравии. Роналду начал матч с первых минут и провёл на поле всю игру, не отметившись результативными действиями.

- Каждая неудача - это мотивация для более мощного камбэка, - написал нападающий.

«Аль-Наср» имеет в свём активе 53 очка и идёт на втором месте в турнирной таблице. У лидирующего «Аль-Хиляля» 65 баллов.

Роналду в нынешнем сезоне провёл 31 матч, забил 28 мячей и сделал 11 голевых передач.