«Аль-Хиляль» повторил мировой рекорд по победам подряд

«Аль-Хиляль» под руководством португальского специалиста Жорже Жезуша в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии выиграл у «Аль-Рияда».

Встреча завершилась со счетом 3:1. У победителей по голу забили Рубен Невеш, Майкл Ричард и Александр Митрович. Али Аль-Булаихи забил в свои ворота.

Благодаря этой победе «Аль-Хиляль» повторил рекорд среди всех клубам по количеству выигрышных матчей подряд. Эта победа стала для команды Жезуша 27-й подряд. Столько же у клуба из Уэльса «Нью-Сейнтс» в сезоне 2016/2017. Этот рекорд был внесён в Книгу рекордов Гиннесса.

Отметим, что за «Аль-Хиляль» выступает бывший фовард «Зенита» Малком, а также экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» Неймар.