Команда Роналду пошла под откос: «Аль-Наср» деклассирован дома аутсайдером «Аль-Раедом»

«Аль-Наср» из Эр-Рияда неудачно встретился в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» из Бурайды.

Предыдущие два матча «Аль-Наср» не смог выиграть. Потеряв Роналду из-за дисквалификации, команда Луиша Каштру 29 февраля не справилась в чемпионате дома с аутсайдером «Аль-Хазмом». С нетипичным счётом 4:4 закончился тот матч. Дальше у «Аль-Насра» был выезд вместе с Роналду к «Аль-Айну» в рамках Лиги чемпионов АФК. Там команда Криштиану проиграла с минимальным счётом.

В Про-лиге Саудовской Аравии чемпионство «Аль-Насру» уже не светит. В отличие от него, «Аль-Хиляль» осечек не делает, поэтому только увеличивает свой отрыв. На значительные девять очков отставал «Аль-Наср» от первого места перед отчётным матчем. «Аль-Раед» шёл на пятнадцатой строчке, опережая самую нижнюю позицию на пять баллов.

Проблемы возникли у «Аль-Насра» и в этом матче. Тревожным звоночком стал удар Сауда в левый угол, который потащил Оспина. Ну а на девятнадцатой минуте пришёл гол в ворота хозяев. Тавареш слева в атаке обогнал имевшего фору аль-Фатила и отдал передачу в центр. Оспина был уже обыгран, и эль-Беркауи поразил пустые ворота – находившийся рядом Лапорт не сумел поставить блокировку (0:1).

Впрочем, недолго «Аль-Наср» уступал в счёте. Брозович навесил справа на дальний край вратарской, Роналду влёт запулил в правую штангу рядом с крестовиной, и на подборе Яхья отправил мяч уже в сетку (1:1). А вот выйти вперёд до перерыва хозяевам не удалось. Хотя шансы были. Брозович прострелил слева, Лапорт подкорректировал – Роналду до мяча не добрался. Ну и со штрафного Криштиану не попал в створ.

Холодный душ пролился на головы «рыцарей Неджда» на старте второго тайма. Визитёры забили на первой же минуте после перерыва. Саид прострелил слева, эль-Беркауи пропустил мяч мимо себя, а Тавареш дослал его в сетку (1:2). Кто мог сравнять счёт на отрезке минут через десять-двадцать? Роналду. Он дважды пробил головой выше створа и с левого полуфланга пальнул рядом с дальней штангой.

Брозовичу также не хватало точности при ударах. Алавжами вторым этажом отправил мяч в руки Морейре. Так и не смог «Аль-Наср» спасти матч. Наоборот, в концовке хозяева пропустили ещё. Сауд принял мяч справа с углового и шведой ввернул его в сетку (1:3). Очень несолидный счёт для команды Криштиану Роналду, угодившего в добавленное время со штрафного удара в перекладину.

Прервалась его семиматчевая беспроигрышная серия «Аль-Насра» в чемпионате. Если «Аль-Хиляль» выиграет в пятницу у «Аль-Рияда», то обгонит «Аль-Наср» уже на двенадцать баллов. Кажется, «рыцари Неджда» уже не имеют должной мотивации на внутреннюю лигу. 11 марта «Аль-Наср» сыграет в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна» (счёт в противостоянии сейчас 0:1).

Кирилл Иванцов