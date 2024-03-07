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Саудовская Аравия. Премьер-лига

Команда Роналду пошла под откос: «Аль-Наср» деклассирован дома аутсайдером «Аль-Раедом»

07 Марта 2024 • 22:02 Комментировать (1)
Аль-Наср Эр-Рияд
1:3
Аль-Раед Бурайда
окончен

«Аль-Наср» из Эр-Рияда неудачно встретился в чемпионате Саудовской Аравии с «Аль-Раедом» из Бурайды.

Протокол игры  
Аль-Наср Эр-Рияд1:3Аль-Раед Бурайда
  18'Эль-Беркауи Карим (0:1)
(1:1) Яхья Айман24'  
  46'Фузаир Мухаммед (1:2)
  87'Сауд Амир (1:3)
Оспина ДавидАль-Бушайль Наваф 64' (Алавжами Али ( 64') Аль-Фатил Мохаммед IIЛапорт ЭмерикТеллес АлексАль-Хайбари АбдуллаБрозович МарселоЯхья Айман 77' (Аль-Алива Абдулазиз ( 77') Аль-Наджи Сами 64' (Гариб Абдуррахман ( 64') Мане СадиоРоналду Криштиану
Запасные: Аль-Немер МешариАль-Сулейхим АбдулмаджидАль-Хассан АлиАфанди ФарисАль-Амри Абдулела
Морейра Андре  85'Аль-Досери МохаммедГонсалес Омар IIЛум МамадуАль-Джейзани Хамад  67' 69' (Аль-Юсиф Абдулла ( 69') Аль-Субайе ХалидАль-Беше МансорСауд Амир 90' (Аль-Раджеш Мубарак ( 90') Эль-Беркауи Карим 84' (Аль-Гамди Раед ( 84'  90') Фузаир Мухаммед  61'Тавареш Жулио 84' (Собель Яхия ( 84')
Запасные: Аль-Харби АхмадМагрши АбдуллаАль-Хаззази НайефАль-Фахад АбдуллаАль-Гамди Ферас
07 марта. Стадион "Аль-Аввал Парк".

Предыдущие два матча «Аль-Наср» не смог выиграть. Потеряв Роналду из-за дисквалификации, команда Луиша Каштру 29 февраля не справилась в чемпионате дома с аутсайдером «Аль-Хазмом». С нетипичным счётом 4:4 закончился тот матч. Дальше у «Аль-Насра» был выезд вместе с Роналду к «Аль-Айну» в рамках Лиги чемпионов АФК. Там команда Криштиану проиграла с минимальным счётом.

В Про-лиге Саудовской Аравии чемпионство «Аль-Насру» уже не светит. В отличие от него, «Аль-Хиляль» осечек не делает, поэтому только увеличивает свой отрыв. На значительные девять очков отставал «Аль-Наср» от первого места перед отчётным матчем. «Аль-Раед» шёл на пятнадцатой строчке, опережая самую нижнюю позицию на пять баллов.

Проблемы возникли у «Аль-Насра» и в этом матче. Тревожным звоночком стал удар Сауда в левый угол, который потащил Оспина. Ну а на девятнадцатой минуте пришёл гол в ворота хозяев. Тавареш слева в атаке обогнал имевшего фору аль-Фатила и отдал передачу в центр. Оспина был уже обыгран, и эль-Беркауи поразил пустые ворота – находившийся рядом Лапорт не сумел поставить блокировку (0:1).

Впрочем, недолго «Аль-Наср» уступал в счёте. Брозович навесил справа на дальний край вратарской, Роналду влёт запулил в правую штангу рядом с крестовиной, и на подборе Яхья отправил мяч уже в сетку (1:1). А вот выйти вперёд до перерыва хозяевам не удалось. Хотя шансы были. Брозович прострелил слева, Лапорт подкорректировал – Роналду до мяча не добрался. Ну и со штрафного Криштиану не попал в створ.

Холодный душ пролился на головы «рыцарей Неджда» на старте второго тайма. Визитёры забили на первой же минуте после перерыва. Саид прострелил слева, эль-Беркауи пропустил мяч мимо себя, а Тавареш дослал его в сетку (1:2). Кто мог сравнять счёт на отрезке минут через десять-двадцать? Роналду. Он дважды пробил головой выше створа и с левого полуфланга пальнул рядом с дальней штангой.

Брозовичу также не хватало точности при ударах. Алавжами вторым этажом отправил мяч в руки Морейре. Так и не смог «Аль-Наср» спасти матч. Наоборот, в концовке хозяева пропустили ещё. Сауд принял мяч справа с углового и шведой ввернул его в сетку (1:3). Очень несолидный счёт для команды Криштиану Роналду, угодившего в добавленное время со штрафного удара в перекладину.

Прервалась его семиматчевая беспроигрышная серия «Аль-Насра» в чемпионате. Если «Аль-Хиляль» выиграет в пятницу у «Аль-Рияда», то обгонит «Аль-Наср» уже на двенадцать баллов. Кажется, «рыцари Неджда» уже не имеют должной мотивации на внутреннюю лигу. 11 марта «Аль-Наср» сыграет в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов АФК против «Аль-Айна» (счёт в противостоянии сейчас 0:1).

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии Аль-Раед Бурайда Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
07 Марта 2024 в 22:27
Не мешайте.. Геша почти освоил "гитару".. 🎸.. Месси, Месси!!.. А-ха-ха-ха.. 🤣👎
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