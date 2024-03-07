Роналду — в основе «Аль-Насра» на матч против «Аль-Раеда»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду с первых минут выйдет на поле в предстоящей игре чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Раедом».

Стартовый состав «Аль-Насра»: Оспина (вр), Аль-Бушайль, Аль-Фатил, Лапорт, Теллес, Аль-Хайбари, Брозович, Яхья, Отавио, Мане, Роналду.

Игра 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Раедом» пройдет сегодня, 7 марта. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции, которую организует портал LiveResult.