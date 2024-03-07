Экс-игрок «Ростова» Норманн дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в игрока

Полузащитник «Аль-Раеда» Матиас Норманн, ранее выступавший за «Ростов», дисквалифицирован на шесть игр чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает Actu SPL.

Напомним, в минувшем матче 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» проиграл на своем поле «Аль-Фейхе» со счетом 1:2. Норманн вышел в стартовом составе своей команды, однако был удален с поля на 63-й минуте за плевок в адрес нападающего Абдельхамида Сабири.

В нынешней кампании Норманн принял участие в 17 встречах чемпионата Саудовской Аравии, в которых не смог записать на свой счет ни одного результативного балла.