Криштиану Роналду ответил, готов ли стать боксёром

Российский боксер Магомед Курбанов, который является претендентом на чемпионский пояс WBA, встретился со звездным нападающим саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Спортсмен рассказал о беседе с легендарным футболистом.

«Мы пообщались по пути в зал. Он пожелал мне удачи в предстоящем бою. Я поинтересовался, выйдет ли Криштиану когда-то на ринг. Он ответил, что готов играть только в футбол», - передает слова россиянина пресс-служба WBA.

Напомним, что Роналду выступает в чемпионате Саудовской Аравии с января 2023 года. Срок действующего контракта португальца с «Аль-Насром» рассчитан до лета 2025-го.